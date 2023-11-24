Сайт АИВ

О сайте

Сайт АИВ предлагает разнообразные онлайн-инструменты и развлечения, включая:

  1. Алфавиты: представление английского и русского алфавитов с дополнительной информацией о символах.
  2. Генератор случайных чисел и слов: инструмент для создания случайных чисел и слов, который может быть использован в игровых ситуациях, для обучения или других целях.
  3. Календарь с праздниками: интерактивный календарь на 2023 и 2024 годы, включающий информацию о праздниках и выходных днях.
  4. Онлайн калькулятор: предлагается лучший бесплатный калькулятор для проведения различных математических расчетов.
  5. Пасьянсы: несколько вариантов игры в пасьянс (косынка, паук) с разным количеством мастей карт, которые доступны для бесплатной игры онлайн без регистрации.
  6. Информация о полете до Марса: информация о планируемых миссиях на красную планету.
  7. Судоку: игра в судоку онлайн от легкого уровня сложности к более сложному, доступная бесплатно.
  8. Чат рулетка: онлайн-платформа для анонимного общения с незнакомцами, русскоязычный аналог чат-рулетки без необходимости регистрации.
  9. Шахматы: игра в шахматы онлайн против компьютера, предоставляемая бесплатно и без необходимости регистрации.
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